14 апреля, 12:30Туризм
В АТОР сообщили, что организованных туристов из РФ нет в Израиле, Иордании, Ираке
В Израиле, Иордании, Ираке и Ливане организованных туристов из России нет, сообщили в АТОР. Также в Ассоциации рассказали, что россияне не стали отменять туры в Египет и ОАЭ.
Ирак, Иордания и Израиль после иранской атаки открыли авиапространство 14 апреля. Как сообщают РИА Новости, аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве вновь работает, однако график полетов может меняться.
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