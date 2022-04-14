Ростуризм прилагает все усилия, чтобы поездки на зарубежные курорты состоялись

Ростуризм и туроператоры прилагают все усилия, чтобы поездки на массовые зарубежные курорты состоялись, сообщило ведомство.

Один человек погиб и шестеро пострадали в аварии с машиной скорой помощи в Твери. Об этом заявили в МВД.

Постпред России в ОБСЕ Александр Лукашевич предложил главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю "приехать на поле боя" в ответ на слова о военном решении на Украине.