Несколько европейских стран заявили о выдаче виз российским туристам – СМИ

Страны ЕС объявляют о возобновлении выдачи виз российским туристам. Как сообщили в BFM.ru, среди них – Италия, Дания, Франция, Швеция. По данным делового интернет-портала, большой ажиотаж наблюдается в визовых центрах Италии.

Как быстро и на какой срок можно получить шенген? Что со стоимостью билетов? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.