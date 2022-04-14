В Ростуризме допустили рост цен на размещение в туробъектах РФ

Цены на размещение в российских гостиницах выросли на 3–5% и могут расти еще в пределах инфляции. Об этом заявили в Ростуризме.

ФСБ при въезде в Крым задержала воевавшего в Мариуполе участника незаконного украинского вооруженного формирования.

На ВДНХ 15 апреля откроется фестиваль цветов и фермерских продуктов. Он продлится до 17 апреля.