Ряд стран ЕС объявил о возобновлении выдачи виз российским туристам

Страны ЕС друг за другом объявляют о возобновлении выдачи виз российским туристам. Как пишет BFM, среди них – Италия, Дания, Франция, Швеция.

По данным делового интернет-портала, самый большой ажиотаж сейчас наблюдается в визовых центрах Италии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

