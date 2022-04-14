Ростуризм сообщил о чартерных программах в России на весну и лето

В Ростуризме рассказали о чартерных программах в России на весну и лето. Самолеты будут летать из Москвы и Петербурга.

С апреля чартеры отправятся в Татарстан, продолжится также выполнение рейсов в Тюмень. С лета будут запущены чартеры на Алтай, Карелию, на Сахалин и Камчатку.

Также будут летать рейсы на Байкал, в Бурятию. Еще одна новинка этого сезона – чартеры в Дагестан и Чечню. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

