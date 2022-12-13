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13 декабря, 15:00

Туризм

Москвичам рассказали, как добраться до поселка Листвянка

Москвичам рассказали, как добраться до поселка Листвянка

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Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до различных городов и курортов России, а также о стоимости таких поездок.

Добраться из Москвы в Листвянку в Иркутской области можно на самолете. В полете придется провести шесть часов, а потом еще час нужно потратить на такси. Стоимость всего пути составит около пяти тысяч рублей.

На поезде можно потерять много времени, так как доехать до Иркутска получится за 84 часа. На машине – 75,5 часа, а бензин будет стоить около 24 тысяч рублей за всю поездку.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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туризмвидеоАлина Гилева
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