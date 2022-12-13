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В столичных аэропортах увеличили количество авиарейсов на горнолыжные курорты

В столичных аэропортах увеличили количество авиарейсов на горнолыжные курорты

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В столичных аэропортах увеличили количество рейсов на горнолыжные курорты России. Только из Домодедово еженедельно летают порядка 360 бортов.

Наиболее популярными горнолыжными направлениями внутри страны остаются Сочи, Минеральные Воды, Уфа, Иркутск и Новокузнецк. Несмотря на увеличение рейсов, билетов на новогодние праздники остается все меньше.

Во сколько обойдется перелет? И остались ли свободные места в отелях? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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