13 октября, 12:15Туризм
Новые правила начали действовать при въезде в Шенгенскую зону
Новые правила вступили в силу при въезде в Шенгенскую зону. Теперь туристам из России при первом въезде нужно зарегистрироваться на границе, отсканировать отпечатки пальцев и сделать цифровое фото. Вместо штампов в паспортах начали действовать электронные подписи в базах данных.
Система уже заработала в Испании, Люксембурге, Чехии и Эстонии, а также в аэропорту Дюссельдорфа в Германии. Остальные страны перейдут на новый формат весной 2026 года.
