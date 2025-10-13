Новые правила начали действовать при въезде в Шенгенскую зону

Новые правила вступили в силу при въезде в Шенгенскую зону. Теперь туристам из России при первом въезде нужно зарегистрироваться на границе, отсканировать отпечатки пальцев и сделать цифровое фото. Вместо штампов в паспортах начали действовать электронные подписи в базах данных.

Система уже заработала в Испании, Люксембурге, Чехии и Эстонии, а также в аэропорту Дюссельдорфа в Германии. Остальные страны перейдут на новый формат весной 2026 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.