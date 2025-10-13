Форма поиска по сайту

13 октября, 22:30

Новая система въезда и выезда появилась в Шенгенской зоне

В странах Шенгенской зоны начали вводить новую электронную систему въезда и выезда. Она распространяется и на россиян.

Таким образом в Европе пытаются бороться с нелегальной миграцией и следить, соблюдаются ли правила по длительности пребывания и въезду. Как отметили в Альянсе туристических агентств, для тех, кто не нарушал правила, въехать в страны Шенгенской зоны станет только проще.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмза рубежомвидеоРустам ШафиуллинЕкатерина Кузнеченкова

