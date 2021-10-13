Туристам рассказали, на каких условиях можно посетить Кипр

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Путник Ви". В ней рассказывают о странах, где принимают привитых россиян или тех, кто готов предоставить отрицательный ПЦР-тест.

На Кипре принимают сертификат о вакцинации "Спутником V" на английском языке, отрицательный тест ПЦР либо тест на антиген, а также справку о перенесенном заболевании.

За сутки до вылета нужно заполнить иммиграционную форму, распечатать и предъявить по требованию. Тем, у кого нет прививки, в аэропорту проводят дополнительный анализ. Третий раз проверка осуществляется на седьмой день, проходить ее нужно будет регулярно, пока находитесь на отдыхе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.