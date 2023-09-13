Новости регионов: пляжи в Анапе заполнены отдыхающими

Пляжи в Анапе заполнены отдыхающими. Москвичам, планирующим отправиться на отдых, стоит готовиться к борьбе за место на побережье.

В Красноярском крае мужчина чуть не погиб в аварии с грузовиком. Фура на всем ходу неслась на пешехода, но он в последний момент успел заметить опасность и отпрыгнуть в сторону. Машина пробила ограждение и опрокинулась, но обошлось без пострадавших.

Два человека погибли в результате автомобильной аварии в Марий Эл. Еще 10 пострадавших доставили в больницу. На трассе между Йошкар-Олой и Зеленодольском столкнулись сразу пять машин.