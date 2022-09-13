Туроператоры сообщили, что в Египте могут начать принимать российские рубли

В Египте могут начать принимать российские рубли. Об этом сообщили туроператоры.

Рубль планируют включить в список используемых в Египте валют. Об этом сообщили в компании Tez Tour со ссылкой на Центробанк республики. По мнению экспертов, это положительно повлияет на туристический поток из России. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.