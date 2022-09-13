В АТОР назвали страны, которые не принимают документы на "шенген" от россиян

Ассоциация туроператоров России назвала страны, которые больше не принимают документы на визы у российских туристов. Это Латвия, Литва, Эстония и Польша. Такие меры они анонсировали и ранее. А также добавилась Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

Остальные государства союза пока более благосклонны к россиянам. С 12 сентября отменили упрощенный порядок выдачи виз. Сбор вырос с 35 до 80 евро, срок рассмотрения – до 15 дней. А в некоторых случаях и до 45 дней. Сложнее стало получить многократный и так называемый "длинный шенген".

Среди лояльных стран, которые продолжают принимать документы на визу, туроператоры называют Италию, Испанию, Грецию, Францию и Венгрию. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.