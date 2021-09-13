Москвичам рассказали, как добраться до Нижнего Новгорода

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

Добраться до Нижнего Новгорода можно на самолете. Время в пути составит 1 час и 15 минут. Билеты можно найти за 3 тысячи рублей. Чуть дольше придется ехать на поезде – 3 часа 45 минут. При этом билеты можно купить за 571 рубль.

Дорога на машине займет около 5 часов. За бензин придется отдать порядка 1,6 тысячи рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.