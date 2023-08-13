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13 августа, 23:15

Туризм

Застрявшая в Анталье группа туристов готовится вылететь в РФ

Застрявшая в Анталье группа туристов готовится вылететь в РФ

Группа российских туристов застряла в Анталье

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В ближайшее время задержанный рейс Red Wings из Антальи должен вылететь в Екатеринбург. Российские туристы не могут покинуть Турцию уже примерно сутки: их самолет задержали накануне вечером без объяснения причин.

Люди ожидали вылета в аэропорту до трех часов ночи, затем их отправили в отель. Однако, как рассказали пассажиры, выспаться им в итоге так и не удалось: представители аэропорта постоянно назначали новые сроки отправления, а затем переносили их.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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туризмвидеоЮлия Неклесова
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