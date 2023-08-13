Группа российских туристов застряла в Анталье

Целые сутки российские туристы не могут покинуть Анталью. Их самолет без объяснения причин задержали вечером 12 августа. Люди ожидали вылета в аэропорту до трех ночи, однако затем их отправили в отель.

Как рассказали пассажиры, выспаться им в итоге так и не удалось: представители аэропорта постоянно назначали новые сроки отправления, которые все время переносились. В результате туристам приходилось то выселяться, то заселяться обратно в отель.

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