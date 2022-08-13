Россияне готовятся к шенгенским ограничениям. В настоящее время число обращений в профильные агентства выросло на 40%.

Эксперты туристической отрасли говорят, что получить визу сейчас сложно из-за ограниченного числа мест на подачу, но ухудшения отношения к россиянам участники рынка пока не заметили.

В Ассоциации туроператов отметили, что объем поездок россиян в ЕС восстановился на 5–10% от допандемийного уровня. В топе направлений – Франция, Испания, Италия и Греция.

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