Названа стоимость отдыха в отелях на Мальдивах

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пакет с турпакетами". В ней телезрителям рассказывают о стоимости туров на популярных направлениях.

Пока в Сочи и Турции заканчиваются места в отелях до конца лета, россияне обращают внимание на другие курорты. Например, на Мальдивах неделя в четырехзвездочном отеле на двоих взрослых начинается от 370 тысяч рублей. В эту стоимость входят только завтраки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.