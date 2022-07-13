Число зараженных коронавирусом в Турции выросло в пять раз

В Турции – новая волна коронавируса. Заболеваемость росла с начала лета, однако, если в конце мая в день заражались менее тысячи человек, то в июле начали заболевать десятками тысяч.

Что за штамм начал бушевать в Турции? Что происходит на турецких курортах? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.