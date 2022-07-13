Угрозы для иностранных туристов на Шри-Ланке нет – посол РФ

Угрозы для иностранных туристов на Шри-Ланке нет. Об этом заявил российский посол.

Ранее МИД рекомендовал россиянам не ходить в места скопления людей и проявлять осторожность. Шри-Ланка охвачена беспорядками, поэтому там объявили чрезвычайное положение.

Протесты на Шри-Ланке связаны с одним из худших кризисов в истории страны. Не хватает иностранной валюты, топлива, удобрений, медикаментов и продуктов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.