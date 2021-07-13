Эксперт оценил влияние ажиотажного спроса на российские курорты

Почти все номера в подмосковных гостиницах забронированы до конца лета. В областном Комитете по туризму считают, что спрос останется высоким и в начале осени.

Причиной повышенного спроса – ограничения из-за коронавируса. Многие граждане отказались от поездок за рубеж.

Кроме того, авиакомпании заявили о скором повышении цен на авиабилеты.

Член Президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян оценил влияние ажиотажного спроса на российские курорты. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.