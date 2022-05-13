Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Челябинск

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Челябинск можно несколькими авиаперевозчиками.

S7 снизил цену на 100 с небольшим рублей – до 5 903 рублей. У "Аэрофлота" цена за последнее время не менялась – 6 989 рублей.

У "Победы" самое выгодное предложение – 4 499 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

