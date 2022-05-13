Эксперты рассказали, почему возникают проблемы с оплатой туров за рубеж

Россияне массово бронируют туры в Турцию. После блокировки платежных карт многие граждане не понимают как расплачиваться. Турция обещала минимум хлопот с картой "Мир". Но в реальности все иначе.

Почему возникают проблемы? И что делать при их возникновении? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

