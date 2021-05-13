Москвичам рассказали об отдыхе в Эфиопии

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Орел и ПЦР-шка". В ней телезрителям рассказывают о странах, которые на данный момент открыты для поездок.

Ограничений по въезду в Эфиопию нет, открыты прямые рейсы Москва – Аддис-Абеба. На границе обязательно спросят отрицательный ПЦР-тест. Он должен быть не старше 120 часов, а справка должна предоставляться на английском языке. При этом транзитным пассажирам и детям до 12 лет тест не нужен.

Стоимость проживания для двоих взрослых на 7 ночей в трехзвездочном отеле составит 15 тысяч рублей. За четыре звезды придется отдать от 45 тысяч рублей, а за 5 звезд – 173 тысячи рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.