Россияне стали скупать туры в Турцию на майские праздники

Россияне активно бронируют туры в Турцию на длинные майские выходные и присматриваются к вариантам летнего отдыха.

Цены на авиабилеты, например с 2 по 8 мая, у авиакомпаний очень разные. Самый бюджетный вариант – добраться в Анталью из Москвы за 50 тысяч рублей "Уральскими авиалиниям".

Впрочем, есть вариант и подешевле, но с пересадкой в Сочи в 18 часов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.