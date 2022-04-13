Российские туристы продолжили выбирать направления для летнего отдыха

Россияне активно бронируют туры в Турцию на длинные выходные и присматриваются к вариантам летнего отдыха.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил, что на предстоящий летний сезон обсуждаются дополнительные рейсы турецких авиакомпаний.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.