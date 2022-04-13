Россияне продолжили массово бронировать туры в Турцию на майские праздники

До майских праздников остается не так много времени. Россияне активно бронируют туры в Турцию на длинные выходные и присматриваются к вариантам летнего отдыха.

На какие курорты можно улететь? И во сколько это обойдется? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.