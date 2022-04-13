Телеканал Москва 24 узнал, сколько стоит добраться до Суздаля

Телеканал Москва 24 в рубрике "Май холлидейз" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

Добраться до Суздаля можно на автобусе. Весь путь займет 4 часа 15 минут. Стоимость билета – около 850 рублей. Также отправится в данный город можно на автомобиле. Путь займет от трех часов. Около 1 000 рублей придется потратить на бензин.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.