К чартерным программам из Москвы в Анталью добавятся еще ряд авиаперевозчиков

Чартерные программы из Москвы в Анталью стартовали 9 апреля. Пока туристов возит авиакомпания Red Wings, скоро к ней присоединятся PegasFly и Turkish Airlines. При этом российские авиакомпании начинают подсчитывать убытки – перевозчиков РФ внесли в черные списки в Европе.

С чем связан этот запрет? Как теперь изменятся цены на билеты? Подробности – в эфире телеканала Москва 24

