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13 марта, 07:45

Туризм

Москва заняла первое место среди наиболее популярных направлений весной

Москва заняла первое место среди наиболее популярных направлений весной

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Московские отельеры готовятся к весеннему туристическому буму. По данным туроператоров, столица заняла первое место среди наиболее популярных направлений.

Провести выходные или весенние праздники в Москве планируют почти 22,5% путешественников. На втором месте – Санкт-Петербург, куда весной отправятся 14,5% опрошенных. Тройку лидеров замыкает Сочи.

Кроме того, многие россияне собираются весной посетить Казань, Калининград, Екатеринбург и Краснодар. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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