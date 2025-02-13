Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 14:30

Туризм

Новости регионов: делегация из Узбекистана угостила жителей Владивостока бесплатным пловом

Новости регионов: делегация из Узбекистана угостила жителей Владивостока бесплатным пловом

В России набирает популярность железнодорожный туризм

Туристов предупредили об активности акул на популярных курортах

Гиды могут представить свои экскурсии в приложении Russpass при помощи личного кабинета

Москва в "цифре". Серия 4. Экосистема обратной связи, культура и туризм

Более 150 гидов представили свои экскурсии в приложении Russpass

В Russpass появился личный кабинет для экскурсоводов

Китайские разработчики предложили туристам экзоскелеты для подъема на гору Тайшань

Россиянам рекомендовали поторопиться с оформлением виз для отпуска в Европе

Эксперты назвали бюджетные направления для путешествий на майские праздники

Жителей Владивостока решили накормить пловом бесплатно. Для этого приготовили 200 килограммов угощения. Так делегация из Узбекистана, которая прибыла в Приморье, продемонстрировала жителям туристический потенциал страны. Огромный казан установили внутри спортивного комплекса. Там проходят несколько акций, посвященных истории и культуре Узбекистана.

Всероссийский форум беспилотных авиационных систем прошел в Республике Адыгея. На мероприятии были выставки, интерактивы, мастер-классы по программированию беспилотных летательных аппаратов, а также турнир по гонкам дронов. Участники проверили свои силы в управлении настоящими беспилотниками. Студенты и школьники потренировались на симуляторах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмедарегионывидеоРоман КарловНаталия Шкода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика