Новости регионов: делегация из Узбекистана угостила жителей Владивостока бесплатным пловом

Жителей Владивостока решили накормить пловом бесплатно. Для этого приготовили 200 килограммов угощения. Так делегация из Узбекистана, которая прибыла в Приморье, продемонстрировала жителям туристический потенциал страны. Огромный казан установили внутри спортивного комплекса. Там проходят несколько акций, посвященных истории и культуре Узбекистана.

Всероссийский форум беспилотных авиационных систем прошел в Республике Адыгея. На мероприятии были выставки, интерактивы, мастер-классы по программированию беспилотных летательных аппаратов, а также турнир по гонкам дронов. Участники проверили свои силы в управлении настоящими беспилотниками. Студенты и школьники потренировались на симуляторах.

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