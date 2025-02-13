В России набирает популярность железнодорожный туризм. Недавно был принят закон, разделяющий пассажирские и туристические поездки. Для второй категории пассажиров в поездах оборудуют купе повышенной комфортности, детские зоны, рестораны и спортзалы.

Например, однодневный тур из Москвы во Владимир обойдется в 14 тысяч рублей, а дорога туда-обратно в Минск, обойдется примерно в 10–12 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.