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Туризм

Турецкие курорты собираются перейти от системы Аll inclusive на Half Board

Турецкие курорты собираются перейти от системы Аll inclusive на Half Board

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Курорты Турции собираются отказаться от системы "Все включено"

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Курорты Турции планируют отказаться от системы All inclusive

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Курорты Турции планируют отказаться от системы All inclusive. Один из турецких туроператоров прокомментировал, что планируется переход на систему полупансиона, которая чаще встречается в мировой практике (Half Board или HB).

По словам представителей туриндустрии, система "Все включено" является затратной, так как выгоднее кормить туристов индивидуально. При этом российские эксперты считают, что такая мера повлияет на поток туристов.

Останется ли турецкое побережье таким же популярным после отмены системы, когда все услуги отелей и гостиниц включены в стоимость путевки? Как изменятся расходы туристов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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