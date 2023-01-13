Турецкие курорты собираются перейти от системы Аll inclusive на Half Board

Курорты Турции планируют отказаться от системы All inclusive. Один из турецких туроператоров прокомментировал, что планируется переход на систему полупансиона, которая чаще встречается в мировой практике (Half Board или HB).

По словам представителей туриндустрии, система "Все включено" является затратной, так как выгоднее кормить туристов индивидуально. При этом российские эксперты считают, что такая мера повлияет на поток туристов.

Останется ли турецкое побережье таким же популярным после отмены системы, когда все услуги отелей и гостиниц включены в стоимость путевки? Как изменятся расходы туристов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.