Курорты Турции собираются отказаться от системы "Все включено"

Курорты Турции планируют отказаться от системы All inclusive. Один из турецких туроператоров прокомментировал, что планируется переход на систему полупансиона, которая чаще встречается в мировой практике.

По словам представителей туриндустрии, такая форма гостиничного обслуживания как All inclusive является затратной. Однако некоторые туристы прокомментировали, почему не выбирают систему "Все включено".

Останется ли турецкое побережье таким же популярным после отмены системы, когда все услуги отелей и гостиниц включены в стоимость путевки? Как изменятся расходы туристов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.