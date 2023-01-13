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Туризм

Курорты Турции собираются отказаться от системы "Все включено"

Курорты Турции собираются отказаться от системы "Все включено"

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Турецкие курорты планируют отказаться от системы Аll inclusive

Курорты Турции планируют отказаться от системы All inclusive

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Курорты Турции планируют отказаться от системы All inclusive. Один из турецких туроператоров прокомментировал, что планируется переход на систему полупансиона, которая чаще встречается в мировой практике.

По словам представителей туриндустрии, такая форма гостиничного обслуживания как All inclusive является затратной. Однако некоторые туристы прокомментировали, почему не выбирают систему "Все включено".

Останется ли турецкое побережье таким же популярным после отмены системы, когда все услуги отелей и гостиниц включены в стоимость путевки? Как изменятся расходы туристов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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