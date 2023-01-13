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Туризм

Курорты Турции планируют отказаться от системы All inclusive

Курорты Турции планируют отказаться от системы All inclusive

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Курорты Турции планируют отказаться от All inclusive и перейти на систему полупансиона. По словам представителей туриндустрии, такая форма гостиничного обслуживания является затратной: выгоднее кормить туристов индивидуально.

Останется ли турецкое побережье таким же популярным после отмены системы, когда все услуги отелей и гостиниц включены в стоимость путевки? Как вырастут расходы туристов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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