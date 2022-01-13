В Черногории смягчили требования для вакцинированных туристов

С 13 января привитые российские туристы могут свободно поехать в Черногорию. Власти этой страны смягчили требования к иностранным путешественникам.

Теперь при въезде достаточно показать сертификат о вакцинации, но только если прививка сделана не позже чем полгода назад. Также подойдут свежие ПЦР-тесты и результаты анализа на антитела, либо справка о перенесенном COVID-19.

Однако, такие правила будут действовать только до 19 января, а дальше все может поменяться.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.