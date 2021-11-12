Ростуризм исключил туроператора Mouzenidis Travel из реестра

Скандал разгорелся вокруг одной из старейших туристических компаний Греции. Ростуризм уже исключил из реестра туроператоров Mouzenidis Travel.

Накануне ее представители заявили, что не смогут выполнить свои обязательства перед клиентами. Около 27 тысяч российских туристов заплатили Mouzenidis Travel около 18 миллионов евро, но деньги так и не были доведены до отелей и авиакомпаний.

Люди могут рассчитывать на компенсацию. Об этом сообщили в ассоциации "Альянс туристических агентств". Чтобы возместить потери, туристам нужно обратиться в страховые компании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.