12 октября, 09:30

Стоимость проживания в подмосковных санаториях достигает 7 000 рублей в сутки

Предстоящие новогодние каникулы продлятся рекордные 12 дней, что стимулировало рост спроса на внутренний туризм. По данным туроператоров, продажи путевок в подмосковные санатории выросли на 10-15% по сравнению с прошлым годом, при этом самые востребованные варианты стоят до 7 000 рублей в сутки.

Среди популярных направлений лидируют Краснодарский край с курортами Сочи и Геленджик, а также маршруты по Золотому кольцу. Из зарубежных поездок россияне чаще выбирают ОАЭ, Таиланд и Египет. Специалисты рекомендуют бронировать туры заранее и рассмотреть даты после 6-7 января для более выгодных цен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

