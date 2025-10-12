Форма поиска по сайту

12 октября, 09:30

Туризм

Российские туристы столкнулись с отказами во въезде в Южную Корею

Российские туристы столкнулись с отказами во въезде в Южную Корею

Десятки российских туристов столкнулись с отказами во въезде в Южную Корею несмотря на наличие полного пакета документов. Путешественников отправляют на допросы с каверзными вопросами о знании местной кухни, курсе валют и маршрутах, а затем депортируют, оставляя ждать в аэропорту по несколько дней.

Эксперты объясняют такую практику борьбой с нелегальной миграцией. Особенно тщательно проверяют одиноких молодых людей до 30 лет. Для уменьшения рисков рекомендуется иметь при себе распечатанные брони отелей и билеты, но гарантий прохождения контроля это не дает.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

туризмвидеоДарья КрамароваРустам Шафиуллин

