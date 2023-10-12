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12 октября, 08:00

Туризм

Эксперты назвали популярные ж/д направления на ноябрьские праздники в РФ

Эксперты назвали популярные ж/д направления на ноябрьские праздники в РФ

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Названы популярные направления у россиян на новогодние праздники

Эксперты сервиса путешествий составили рейтинг самых популярных железнодорожных направлений на ноябрьские праздники. Лидером стала Москва. Она пользуется спросом у 26% туристов, которые запланировали поездку на эти даты.

Второе место получил Санкт-Петербург. Это направление рассматривают 11,5% отдыхающих. Третью строчку занял Ростов-на-Дону, получив около 4,5% интереса путешественников. На четвертой и пятой позиции расположились Краснодар и Нижний Новгород.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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