Эксперты назвали популярные ж/д направления на ноябрьские праздники в РФ

Эксперты сервиса путешествий составили рейтинг самых популярных железнодорожных направлений на ноябрьские праздники. Лидером стала Москва. Она пользуется спросом у 26% туристов, которые запланировали поездку на эти даты.

Второе место получил Санкт-Петербург. Это направление рассматривают 11,5% отдыхающих. Третью строчку занял Ростов-на-Дону, получив около 4,5% интереса путешественников. На четвертой и пятой позиции расположились Краснодар и Нижний Новгород.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.