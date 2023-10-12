Новости регионов: в Дагестане готовят к открытию новый морской курорт

В Дагестане готовят к открытию новый морской курорт. На побережье Каспийского моря, в двух часах полета от Махачкалы, планируют оборудовать береговую линию, сравнимую с Имеретинской набережной в Сочи. Благоустроенное побережье протяженностью шесть километров сможет принимать до 450 тысяч туристов в год. Проект развития курортной территории в Дагестане рассчитан до 2030 года.

На "Красной Поляне" в этом сезоне готовятся к ажиотажу. Турпоток на горном курорте в этом году по оценкам специалистов может увеличится на 15%. В распоряжении отдыхающих будет 160 километров горнолыжных трасс и даже зимние пляжи.

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