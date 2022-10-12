Эксперты рассказали о стоимости авиабилетов после объявления частичной мобилизации в РФ

Судя по сайтам бронирований, взлет стоимости авиабилетов после объявления частичной мобилизации закончился. Теперь улететь в Дубай снова можно за 30–50 тысяч рублей, а в соседние с РФ страны – еще дешевле.

В первые дни стоимость билетов доходила до одного миллиона рублей в одну сторону, но даже при таких условиях они все равно пользовались спросом на даты до начала октября.

Ждать ли нового рекордного роста? И как изменится ситуация к Новому году? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.