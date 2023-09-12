Продажи путевок в детские лагеря летом снизились на 30–40% в РФ

Продажи путевок в детские лагеря летом снизились на 30–40%, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Тенденцию связывают с увеличением транспортных расходов и ростом стоимости самого отдыха. Кроме того, сократили программы детского кешбэка и субсидирование путевок.

В Краснодарском крае, по мнению экспертов, на падение продаж повлияли погодные катаклизмы, в Крыму многие лагеря в этом сезоне даже не открыли. И, судя по статистике РСТ, родители стали чаще выбирать места для детского отдыха в своем или соседнем регионах.

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