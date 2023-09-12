Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 20:00

Туризм

Продажи путевок в детские лагеря летом снизились на 30–40% в РФ

Продажи путевок в детские лагеря летом снизились на 30–40% в РФ

Россия начала переговоры о безвизовом режиме с шестью странами Латинской Америки

Прямой рейс из Москвы на китайский курорт Хайнань запустят в 2023 году

Великобритания отменила безвизовый транзит для граждан РФ

"Актуальный репортаж": туры на Северный полюс

РФ предложила пяти государствам полную отмену туристических виз

Автомашины въезжающих в ЕС туристов из РФ подпали под санкции Евросоюза

"Актуальный репортаж": куда поехать в круиз на теплоходе осенью в РФ

В РФ заявили о планах запуска безвизового группового туробмена с Индией

"Актуальный репортаж": москвичам рассказали о недорогих речных круизах на теплоходе

Продажи путевок в детские лагеря летом снизились на 30–40%, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Тенденцию связывают с увеличением транспортных расходов и ростом стоимости самого отдыха. Кроме того, сократили программы детского кешбэка и субсидирование путевок.

В Краснодарском крае, по мнению экспертов, на падение продаж повлияли погодные катаклизмы, в Крыму многие лагеря в этом сезоне даже не открыли. И, судя по статистике РСТ, родители стали чаще выбирать места для детского отдыха в своем или соседнем регионах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика