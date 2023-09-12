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12 сентября, 07:15

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Великобритания отменила безвизовый транзит для граждан РФ

Великобритания отменила безвизовый транзит для граждан РФ

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Москвичам, планирующим путешествия с пересадкой в Лондоне, придется оформлять британскую визу. Великобритания отменила для россиян безвизовый транзит.

Ограничение начнет действовать с 6 октября. Не нужна виза будет только тем, у кого есть вид на жительство в США, Канаде, Австралии или Новой Зеландии. Также не потребуют визу у пассажиров с билетами, купленными до 8 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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