Великобритания отменила безвизовый транзит для граждан РФ

Москвичам, планирующим путешествия с пересадкой в Лондоне, придется оформлять британскую визу. Великобритания отменила для россиян безвизовый транзит.

Ограничение начнет действовать с 6 октября. Не нужна виза будет только тем, у кого есть вид на жительство в США, Канаде, Австралии или Новой Зеландии. Также не потребуют визу у пассажиров с билетами, купленными до 8 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.