Краснодарский край пользуется популярностью в бархатный сезон

Поток туристов в Краснодарский край не иссякает даже с наступлением осени. У аэропорта постоянные заторы машин. На набережной в Сочи – тысячи людей. До конца года в городе ожидают еще два миллиона туристов.

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