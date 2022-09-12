Еще 2 млн туристов ожидают в Сочи до конца года

Лето закончилось, а поток туристов в Краснодарский край не иссякает. В бархатный сезон на черноморском побережье толпы туристов.

У аэропорта постоянные заторы. А на набережной в Сочи – тысячи людей. До конца года в городе ожидают еще два миллиона туристов. При том, что в Сочи уже отдохнули больше пяти миллионов человек.

Сколько стоит путевка на осень? Есть ли номера и авиабилеты? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.