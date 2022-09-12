Стало известно, сколько потратили россияне на отдых внутри страны

Пять с половиной миллиардов рублей потратили россияне на отдых внутри страны. Таковы итоги программы туристического кешбэка.

Большинство туроператоров отмечают, что объем бронирований на даты с 1 октября по 25 декабря в этом году вырос в четыре раза. И это всего за пару недель.

Акция стартовала 25 августа. Все желающие могли приобрести путевку в один из регионов России и получить обратно на карту 20% от стоимости тура – до 20 тысяч. Повышенный кешбэк ждал тех, кто решил путешествовать на Дальний Восток – сумма возврата составляла до 40 тысяч рублей.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.