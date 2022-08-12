Туристы забронировали почти все гостиницы и отели в Сочи до конца августа

Сочи стал хитом у туристов. Как рассказал мэр города Алексей Копайгородский, в данный момент там отдыхают более 200 тысяч человек.

На переполненных пляжах негде даже присесть, но турпоток не иссякает. Отели забронированы почти полностью до конца месяца.

А что на курорте с ценами? И стоит ли планировать поездку в предстоящий бархатный сезон? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.