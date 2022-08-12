Новости последнего часа: поездки от трех дней вошли в осенний этап туров с кешбэком

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В осеннем этапе продажи туров с кешбэком участвуют поездки от трех дней, рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

СК задержал управляющего гостевым домом в Подмосковье, где при пожаре погибли трое детей.

Европейское космическое агентство обсуждает со SpaceX возможность замены российских "Союзов", сообщили в СМИ.